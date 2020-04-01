Інтертелеком оскаржить рішення Нацкомісії щодо позбавлення ліцензії на 4G

Інтертелеком оскаржить рішення Нацкомісії щодо позбавлення ліцензії на 4G

Укрінформ
Інтертелеком звернувся до суду щодо рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації про позбавлення оператора ліцензії на 4G.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Маємо інформацію, що Інтертелеком уже звернувся до суду щодо оскарження рішень НКРЗІ щодо скасування ліцензій. У свою чергу, на основі скасування ліцензій НКРЗІ скасує дозволи на користування радіочастотним ресурсом. Після того Інтертелеком повинен буде припинити роботу обладнання, що не матиме дозволів, а регулятор матиме змогу застосовувати санкції до незаконно робочого обладнання, якщо компанія працюватиме у діапазонах без ліцензій", - додали у Мінцифри.

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Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) позбавила оператора телекомунікацій компанію "Інтернаціональні телекомунікації" ("Інтертелеком") ліцензії на впровадження 4G у діапазонах низьких частот 800 - 900 МГц через несплату в повному обсязі вартості ліцензій.

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