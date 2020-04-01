Інтертелеком оскаржить рішення Нацкомісії щодо позбавлення ліцензії на 4G

Інтертелеком звернувся до суду щодо рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації про позбавлення оператора ліцензії на 4G.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Маємо інформацію, що Інтертелеком уже звернувся до суду щодо оскарження рішень НКРЗІ щодо скасування ліцензій. У свою чергу, на основі скасування ліцензій НКРЗІ скасує дозволи на користування радіочастотним ресурсом. Після того Інтертелеком повинен буде припинити роботу обладнання, що не матиме дозволів, а регулятор матиме змогу застосовувати санкції до незаконно робочого обладнання, якщо компанія працюватиме у діапазонах без ліцензій", - додали у Мінцифри.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) позбавила оператора телекомунікацій компанію "Інтернаціональні телекомунікації" ("Інтертелеком") ліцензії на впровадження 4G у діапазонах низьких частот 800 - 900 МГц через несплату в повному обсязі вартості ліцензій.