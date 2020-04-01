НКРЗІ позбавила "Інтертелеком" ліцензії на впровадження 4G

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) позбавила оператора телекомунікацій компанію "Інтернаціональні телекомунікації" ("Інтертелеком") ліцензії на впровадження 4G у діапазонах низьких частот 800 - 900 МГц.

Про це повідомляється на сайті НКРЗІ.

"Враховуючи офіційний лист ТОВ "Інтернаціональні телекомунікації" щодо гарантування до 1 квітня 2020 року сплати в повному обсязі вартості відповідних ліцензій, була надана ще одна можливість отримати необхідні ліцензії. У той же час, у зв’язку з відсутністю станом на 31 березня 2020 року оплати коштів до Держаного бюджету України по прийнятим раніше рішенням НКРЗІ (щодо видачі ліцензій на додаткові смуги радіочастот, продовження терміну дії ліцензій та видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України для дострокового впровадження нової радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT") рішення НКРЗІ від 17 березня 2020 року № 117 набрало чинності. Наступним кроком відповідно до вимог Закону має стати анулювання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє НКРЗІ, станом на сьогодні від оператора надійшло до Державного бюджету України лише 1 млн. грн, що становить близько 0,5 відсотка суми, що мала бути сплачена (194,6 млн грн) цим оператором до 10 березня 2020 року.

У той же час, операторами телекомунікацій ПрАТ "ВФ Україна", ПрАТ "Київстар" та ТОВ "лайфселл" вже сплачено до Державного бюджету України вартість згаданих ліцензій у повному обсязі (близько 612,4 млн грн) та отримано відповідні ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, що розпочнуть свою дію 1 липня 2020 року.

У зв`язку з ситуацією, що склалася з ліцензією "Інтертелеком", НКРЗІ звернулась до Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Держспецзв’язку щодо надання вичерпної інформації про отримання відповідними державними органами, у тому числі спецкористувачами, послуг рухомого (мобільного) зв’язку від ТОВ "Інтернаціональні телекомунікації".

ТОВ "Інтернаціональні телекомунікації" також має виконати взаємоузгоджений з іншими операторами телекомунікацій план (дорожню карту виконання заходів рефармінгу), та вже до 5 квітня 2020 року відключити 9-15 канали в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях.

У відповідності до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" НКРЗІ готова розглянути, у разі надходження, всі заяви ТОВ "Інтернаціональні телекомунікації" щодо радіочастотного ресурсу України, необхідного ТОВ "Інтернаціональні телекомунікації" для надання послуг та можливого збереження абонентів.