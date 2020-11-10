МКІП затвердило перелік книг для поповнення бібліотек

Міністерство культури та інформаційної політики затвердило перелік книг, які будуть придбані для поповнення бібліотечних фондів у 2020 році.

Як повідомляє пресслужба МКІП, з переліком найменувань можна ознайомитись за посиланням, передає Укрінформ.

«До фінального списку потрапило 833 назви книжкових видань, відібрані бібліотеки отримають 383 748 книг», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у жовтні працювали три експертні ради з відбору книжкової продукції: з оцінювання літератури для дітей та юнацтва; з оцінювання літературно-художніх видань для дорослих; з оцінювання іншої (нехудожньої) літератури для дорослих. Кожна із експертних рад оцінила запропоновані видання та підготувала перелік рекомендованої для закупівель літератури, який потрапив на погодження МКІП. Наступним етапом програми стане закупівля книг та їх відправлення бібліотекам.

Як нагадали у міністерстві, наказом від 23 вересня цього року Український інститут книги на підставі пропозицій структурних підрозділів з питань культури обласних та Київської міської держадміністрацій сформував та оновив перелік відібраних бібліотек, які отримають книжкові видання для поповнення бібліотечних фондів у 2020 році.

Всього книжкові видання отримають 606 бібліотек України. Повний список бібліотек знаходиться тут.