Жодна область не готова до пом'якшення карантину - МОЗ

Станом на 10 листопада місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (635,5) на 100 тис. осіб), Житомирській (559,8) та Хмельницькій (518,3) областях.

Найменший показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів - у Кіровоградській (112,8), Дніпропетровській (155,1) та Луганській (196,6) областях.

У Києві цей показник становить 363,6, а середній по Україні - 324,5 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень першої хвилі загалом по країні становить 63,8% станом на 9 листопада.

Найбільше лікарні завантажені в Полтавській області - 85,2% (станом на 8 листопада - 92,5%), Одеській області - 80,8%, Рівненській області - 79,4%,

В Києві цей показник становить 60% станом на 9 листопада.

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50% протягом п’яти днів поспіль;

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;

показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 листопада в Україні лабораторно підтверджено 10 179 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло 479 197 осіб.