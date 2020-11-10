Жодна область не готова до пом'якшення карантину - МОЗ
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (635,5) на 100 тис. осіб), Житомирській (559,8) та Хмельницькій (518,3) областях.
Найменший показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів - у Кіровоградській (112,8), Дніпропетровській (155,1) та Луганській (196,6) областях.
У Києві цей показник становить 363,6, а середній по Україні - 324,5 на 100 тис. населення.
Завантаженість лікарень першої хвилі загалом по країні становить 63,8% станом на 9 листопада.
Найбільше лікарні завантажені в Полтавській області - 85,2% (станом на 8 листопада - 92,5%), Одеській області - 80,8%, Рівненській області - 79,4%,
В Києві цей показник становить 60% станом на 9 листопада.
Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.
Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50% протягом п’яти днів поспіль;
середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень;
коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;
показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 листопада в Україні лабораторно підтверджено 10 179 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло 479 197 осіб.