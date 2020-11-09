Під Кабміном - пікет проти ЗНО без української літератури

Під Кабінетом Міністрів проходить мітинг проти вилучення предмету "українська література" із ЗНО.

Як передає кореспондент Укрінформу, організаторами акції є Національна спілка письменників, ГС "Музичний батальйон" і Правий Сектор.

Активісти тримають плакати з написами: "Укрліт -це світогляд", "Геть граблі від укрліт!", "Геть Шкарлета!" і "Не чіпай укрліт!".

На думку учасників акції, вилучення предмету "українська література" з обов’язкового ЗНО – це послаблення формування спільних світоглядних позицій в українців і як наслідок - послаблення державотворчих процесів в Україні.

Активісти вимагають відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета і повернення української літератури в обов’язкове ЗНО.

Як повідомлялося, 14 вересня 2020 року Український центр оцінювання якості освіти запропонував виключити складання обов’язкового комплексного зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури для більшості спеціальностей. Натомість пропонується залишити обов’язковим ЗНО лише з української мови, а комплексний тест з української мови та літератури зробити необхідним тільки для вступу на спеціальності "з підвищеними вимогами до гуманітарних знань".

На думку Міністерства освіти, запровадження на ЗНО двох окремих тестувань - з української мови та літератури та тільки з української мови - має на меті більш глибоку оцінку знань тих, хто вступатиме у виші на гуманітарні спеціальності.

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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оприлюднив звернення до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою зберегти комплексне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, а натомість розробити тестові завдання кількох рівнів складності з української літератури для вступників залежно від того, на які спеціальності вони вступатимуть: “гуманітарні” чи “технічні”.