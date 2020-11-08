УЗ відновлює продаж квитків до «червоного» Ужгорода та ще кількох станцій

Укрзалізниця відкриває продаж квитків на низку станцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укрзалізниця у Фейсбуці.

"Укрзалізниця за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 9 листопада відновлює рух з більшості закритих станцій", - йдеться у повідомленні.

Відтак буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій:

Берегове; Волосянка-Закарпатська; Великий Березний; Кострино; Перечин; Ставне; Ужгород; Пологи; Сарата; Кулевча; Шепетівка.

Читайте також: В Укрзалізниці обіцяють знизити ціни на квитки

Як повідомляв Укрінформ, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила нове епідемічне зонування, яке почне діяти з 00 годин 00 хвилин 9 листопада (понеділок).

З 2 листопада Укрзалізниця закрила продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка.