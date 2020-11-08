УЗ відновлює продаж квитків до «червоного» Ужгорода та ще кількох станцій

УЗ відновлює продаж квитків до «червоного» Ужгорода та ще кількох станцій

Укрінформ
Укрзалізниця відкриває продаж квитків на низку станцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укрзалізниця у Фейсбуці.

"Укрзалізниця за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 9 листопада відновлює рух з більшості закритих станцій", - йдеться у повідомленні.

Відтак буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій:

Берегове; Волосянка-Закарпатська; Великий Березний; Кострино; Перечин; Ставне; Ужгород; Пологи; Сарата; Кулевча; Шепетівка.

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Як повідомляв Укрінформ, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила нове епідемічне зонування, яке почне діяти з 00 годин 00 хвилин 9 листопада (понеділок).

З 2 листопада Укрзалізниця закрила продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка.

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