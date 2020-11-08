Чоловік намагався ввезти в країну 570 гаджетів Apple - ДПСУ
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Укрінформ
Закарпатські прикордонники завадили громадянину України ввести на територію держави 570 одиниць приладів марки Apple та понад 490 одиниць одягу різних брендів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Цієї ночі в пункті пропуску «Вилок» прикордонники ініціювали поглиблений огляд мікроавтобуса Mercedes Sprinter, яким на в’їзд в Україну прямував наш 28-річний краянин. Як з’ясувалося, в конструктивних порожнинах мікроавтобуса, під обшивкою стін, чоловік заховав 570 одиниць приладів марки Apple, крім цього, в автомобілі знайдено й понад 490 одиниць одягу різних брендів», - зазначається у повідомленні.
Виявлені товари, вартість яких може сягнути понад15 млн гривень, в українця вилучили разом із мікроавтобусом.
Наразі встановлюється точна сума оцінки конфіскованого.