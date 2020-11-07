В Україні створили електронну базу даних жертв комуністичних репресій

В Україні створено електронну базу даних про жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму «Український мартиролог ХХ століття».

Проєкт презентувала на пресконференції в Укрінформі Державна архівна служба України.

«Мета інтернет-проєкту «Український мартиролог ХХ століття» – створення електронної бази даних, у якій буде розміщена фотоінформація та стислі біографічні дані про жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму, їх наступну реабілітацію; забезпечення інтелектуального доступу до архівних документів на найпершому інформаційному рівні - з інтернету», - сказав голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов, презентуючи проєкт.

«Український мартиролог ХХ століття» є підсумком роботи державних архівів, започаткованої ще на початку 1990-х років, коли почали складатися регіональні та тематичні бази даних про репресованих, які і досі не було зведено до централізованої й загальнодоступної бази даних.

«Нам вдалося відновити базу даних, яка існувала, зробити її такою, що може функціонувати онлайн, і де вже зараз міститься інформація про майже 57 тисяч репресованих осіб. І незважаючи на те, що це десь лише п’ята частина від того, що ми можемо наповнити, ми вже вирішили презентувати її, щоб люди могли знайти своїх репресованих», - зазначив Хромов.

Він також повідомив, що у базі даних є доступною Інформація про репресованих мешканців нині тимчасово окупованих територій.

«База містить кілька тисяч карток державних архівів АРК, Донецької, Луганської областей. Це ті документи, оригінали яких, на жаль, не контролюються Україною. Але за допомогою коротких інформаційних карток є можливість знайти відомості щодо репресованих осіб на цих територіях», - зазначив голова Державної архівної служби України.

«Український мартиролог ХХ століття» розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу Державної архівної служби України, а його інтерфейс і програмне забезпечення відповідає усім сучасним вимогам.

«Програмне забезпечення, яке вбудовано в офіційний веб-портал Державної архівної служби, виконано відповідно до чинної нормативно-правової бази щодо адаптованого інтерфейсу. Пошукову форму можна переглядати на будь-яких пристроях – контент адаптовано під різні розміри екранів – для десктопів, планшетів, смартфонів. Пошукова інформація є зрозумілою», - розповів директор Центрального державного електронного архіву України Юрій Ковтанюк.

Водночас він зазначив, що створений інтерфейс намагатимуться удосконалювати, щоб зробити зручнішим, і відкриті до пропозицій користувачів щодо цього.

У квітні 2020 року Державна архівна служба України відновила роботу над архівно-пошуковим проєктом «Український мартиролог ХХ століття», створивши з цією метою міжвідомчу робочу групу, результатом роботи якої стала презентація відновленої бази даних цього проєкту.