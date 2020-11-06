6 листопада, 12:30 - презентація на тему: «Відновлення науково-пошукового інтернет-проєкту «Український мартиролог ХХ століття»

Організатор: Державна архівна служба України.

Спікери: Анатолій Хромов - голова Державної архівної служби України; Юрій Ковтанюк - директор Центрального державного електронного архіву України.

Коротко. Мета інтернет-проєкту «Український мартиролог ХХ століття» – створення електронної бази даних, у якій буде розміщена фотоінформація та стислі біографічні дані про жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму, їх наступну реабілітацію; забезпечення інтелектуального доступу до архівних документів на найпершому інформаційному рівні – з інтернету.

«Український мартиролог ХХ століття» є підсумком роботи державних архівів, започаткованої ще на початку 1990-х років, коли почали складатися регіональні та тематичні бази даних про репресованих, які і досі не зведено до централізованої й загальнодоступної бази даних.

У квітні 2020 року Державна архівна служба України відновила роботу над архівно-пошуковим проєктом «Український мартиролог ХХ століття», створивши з цією метою міжвідомчу робочу групу, результат проведеної роботи дає можливість презентувати відновлену базу даних «Український мартиролог ХХ століття».

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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