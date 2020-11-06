Суд відклав розгляд клопотання Стерненка про відвід прокурора

Колегія суддів Приморського райсуду Одеси продовжила сьогодні, 6 листопада, дослідження документальних доказів у справі Сергія Стерненка, якого прокуратура звинувачує у вбивстві та носінні холодної зброї.

Розгляд клопотання Стерненка про відвід прокурора Миколи Бозовуляка суд відклав до 13 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прошу суд про відвести старшого в групі прокурорів Бозовуляка через його упередженість і на тій підставі, що шість разів проведено зміни групи прокурорів у кримінальному провадженні №522/1389/20, всупереч вимогам ч. 2 ст. 37 Кримінального процесуального кодексу, . Більш детально все викладено у клопотанні, наданому суду в письмовій формі", - зазначив Стерненко.

Колегія суддів, порадившись на місці, запропонувала стороні обвинувачення дати чіткі пояснення суду з приводу частої зміни прокурорів, на наступному засіданні, яке призначено на 13 листопада.

Учасники процесу дослідили низку документів, що містяться у 1, 2 і 4 томах кримінальної справи, в тому числі 4 висновки судово-медичних експертів, що здійснили відповідні дослідження причин смерті Івана Кузнєцова - одного з двох нічних нападників на Стерненка три роки тому.

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Водночас з технічних причин не вдалося на сьогоднішньому засіданні здійснити перегляд низки наданих прокуратурою відеофайлів, що стосуються епізодів цього кримінального провадження. В тому числі відеозапис обшуку приміщення Олександра Ісайкула, який разом з Кузнєцовим протягом декількох годин очікував на Стерненка біля підї'зду будинку, де проживав підсудний у травні 2018 року.

На думку Стерненка, надані прокуратурою "висновки 3-ї та 4-ї (судово-медичних експертиз - ред.) взаємовиключають і явно суперечать один одному" .

Однак саме на них "прокурори посилаються як на «докази» моєї провини. При тому, що від висновку №3 експерти, які його проводили, потім самі відмовились, а ще у нас є окремий висновок Головного державного бюро судово-медичної експертизи про те, що висновок 4 - ненауковий і не підтверджений фактичними даними", - зауважив Стерненко на своїй сторінці у Facebook.

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Варто зазначити, що колегія суддів перенесла на 13 листопада також розгляд клопотання підсудного Стерненка про зміну запобіжного заходу - з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Як повідомлялося, прокуратура інкримінує Стерненку вчинення злочину за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, пізно ввечері 25 травня 2018 року на ексочільника осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка напали двоє чоловіків поблизу його дому. Під час захисту Стерненко смертельно поранив одного з нападників, другий утік.

Причому це вже був не перший замах на життя активіста. 1 травня 2018 року Стерненку вистрілили у шию. Схожий інцидент стався з ним і в лютому 2018 року - тоді зловмисники порізали йому ногу.

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У серпні 2020 Стерненку вручили обвинувальний акт у справі про умисне вбивство Кузнєцова, що скоїв на нього напад, та носіння холодної зброї без дозволу. Пізніше Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід Стерненку в межах розгляду справи у вигляді нічного домашнього арешту.