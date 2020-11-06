МОЗ оновило список «червоної» зони: до нього потрапили 46 країн

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн червоної та зеленої зони станом на 6 листопада 2020 року.

Як передає Укрінформ, перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я.

У переліку приведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній державі.

Так, в Україні станом на 6 листопада цей показник становить 275,2 активних випадки на 100 тис. населення.

У червоний перелік віднесено 46 країн, зокрема, Бельгія Франція, Іспанія, Італія, Румунія, Велика Британія, Польща, Грузія та інші.

Щодо 12 країн немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.