Споживання антибіотиків в Україні зросло в 3,5 раза - Степанов

Споживання антибіотиків в Україні зросло в 3,5 раза, але Міністерство охорони здоров'я співпрацює з вітчизняними виробниками для забезпечення потреб у таких ліках.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Те, що стосується забезпеченості лікарськими засобами, особливо антибіотиками, - дійсно, в нас зросло споживання антибіотиків, якщо порівняти з минулим роком і цей самий період, то в три з половиною рази", - сказав Степанов.

Він додав, що фармвиробники України повністю забезпечені сировиною, і "якщо в якійсь із аптек зникли антибіотики, тобто не завезли, думаю, що це виключно поодинокі випадки".

Водночас міністр закликав українців не займатися самолікуванням і не купувати антибіотиків без призначення лікаря.

Коментуючи ситуацію, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що уряд ретельно відслідковує ситуацію стосовно забезпечення ліками, засобами індивідуального захисту, також співпрацює з українськими виробниками щодо їхніх планів виробництва.

"Ми тримаємо на контролі і управляємо цими процесами. Стосовно фактів відсутності в аптечних мережах окремих ліків - можливо, десь можуть бути перекоси між регіонами", - сказав глава уряду.

Як повідомлялося, 26 жовтня заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко заявив, що з початком пандемії коронавірусної хвороби показник застосування антибіотиків суттєво збільшився, водночас в Україну з Європи надходить менше цих лікарських засобів. Тому з метою недопущення дефіциту антибіотиків МОЗ тісно співпрацює із українськими фармвиробниками щодо визначення механізмів організації виробництва та забезпечення потреби населення.