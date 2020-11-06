Платні камери в СІЗО принесли вже понад 1,3 мільйона - Мін’юст

За користування платною послугою з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах сплачено 1 мільйон 340 тисяч гривень.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє Міністерство юстиції.

«Станом на 3 листопада вже отримано понад 1 млн 340 тисяч гривень за користування камерами з поліпшеними умовами перебування в слідчих ізоляторах», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільшу суму сплачено за користування платними камерами у Київському СІЗО - 828 197 грн.

Також у Мін’юсті інформують, що цього тижня перші надходження від платних камер для проведення ремонтів у камерах звичайних отримала Дніпровська установа виконання покарань – за користування приміщеннями з поліпшеними умовами перебування тут було сплачено 2200 грн.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах, який триватиме до 31 грудня 2021 року. Наразі послуга доступна у 21 СІЗО.