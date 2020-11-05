На сайті ЄСПЛ запрацював пошуковий інтерфейс українською

Сайт Європейського суду з прав людини запустив україномовний інтерфейс у розділі «пошук».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу у Страсбурзі з посиланням на сайт ЄСПЛ.

Українська мова на сайті ЄСПЛ присутня разом із шістьма іншими мовами країн-членів Ради Європи: англійською, французькою, грузинською, іспанською турецької та російською.

«Щирі вітання всім, хто чекав на цей день, і щира подяка тим, хто зробив це можливим на радість і користь українській правничій спільноті», - заявила у Facebook суддя Європейського суду з прав людини від України Ганна Юдківська.

Вона відзначила заступника міністра юстиції України – уповноваженого у справах ЄСПЛ Івана Ліщицю, співробітників Офісу Ради Європи в Україні, представників РЄ і ЄСПЛ, які доклали зусиль для запуску українськомовного інтерфейсу на сайті Суду.