Рада Європи запустила проєкт «Молодь за демократію в Україні»

В Україні запустили проєкт «Молодь за демократію в Україні», спрямований на підсилення громадської активності молоді в регіонах, який реалізується у межах Плану дій Ради Європи для України 2018-2021.

Проєкт презентували в Укрінформі його учасники за підтримки Офісу Ради Європи в Україні.

«Цей проєкт підтримує органи місцевої влади, ОТГ, молодіжні організації в розробці політики громадянської активності через розбудову інклюзивної молодіжної політики. Від самого початку було занепокоєння, що рівень громадського молодіжного залучення на місцевому рівні дуже низький. Чимдалі більше молоді переїжджає у великі міста. Тому мета проєкту – дати відчути молоді, що у невеличких містечках є життя, і воно може бути кращим», - зазначив координатор проєкту, Молодіжний департамент Ради Європи Руї Гомеш.

Проєкт спрямовано на посилення громадської активності молоді в регіонах України й складається з трьох компонентів: Молоді люди – повноправні громадяни: підтримка молодіжної участі та громадської активності на локальному рівні в Україні; Якісна молодіжна робота у місцевих молодіжних центрах та молодіжних організаціях: підхід, заснований на участі молоді, та неформальна освіта; Міжкультурний діалог та інклюзивна молодіжна політика та програми молодіжної роботи.

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Для реалізації проєкту в Україні обрали 10 громад. Виконавча директорка Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціації об'єднаних територіальних громад" Валентина Полтавець вважає ОТГ «територією змін» в Україні.

«ОТГ сьогодні – це територія змін, яких там чекали дуже давно, і органи місцевого самоврядування там сьогодні відіграють генеруючу функцію. Підсилити їх новими інструментами – як працювати з молоддю, залучати її до справ громади, як зробити так, щоб вона не хотіла від’їжджати – Рада Європи пропонує дієві інструменти. І вже багато міст користується цими інструментами, як успішними. А от невеликі громади – міські й селищні, невеликі містечка потребують такої підтримки», - наголосила вона. Рада Європи запустила проєкт «Молодь за демократію в Україні» / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Державний секретар Кабінету Міністрів України Олександр Ярема вважає децентралізацію однією з найважливіших реформ в Україні, а відтак посилення громадської активності молоді в регіонах важливою складовою цієї реформи.

«Цей проєкт допоможе українській молоді краще розібратися, яким чином створюються, розвиваються та інституційно зміцнюються молодіжні організації, яким чином розвиваються формати участі молоді в процесах ухвалення рішень на різних рівнях. Децентралізація - одна з надважливих реформ в Україні і дуже важливо, щоб молоді люди, залишаючись в громадах, впливали на формування порядку денного громад», - зазначив він.

Голова Молодіжного департаменту Ради Європи Антьє Ротемунд назвала проєкт «Молодь за демократію в Україні» логічним продовженням давньої співпраці Ради Європи з Україною у галузі молодіжної політики з впровадження європейських стандартів.

«Цей проєкт розроблено в давній і плідній співпраці між Радою Європи та Україною в секторі внутрішньої політики й роботи з молоддю і базується на накопиченому досвіді нашої співпраці з Міністерством молоді та спорту, на результатах, рекомендаціях, висновках учасників, тренерів, партнерів, які брали участь у різних проєктах раніше. Це логічне продовження нашої давньої співпраці у просуванні молодіжних стандартів Ради Європи в Україні», - сказала вона.

Проєкт «Молодь за демократію в Україні» реалізується у співпраці Офісу Ради Європи в Україні спільно з Молодіжним департаментом Ради Європи та Міністерством молоді та спорту України з метою сприяння посиленню участі молоді й громадської активності як в селах, так і в містах України згідно зі стандартами Ради Європи.