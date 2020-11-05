Ляшко анонсував доставку в Україну першої партії експрес-тестів

Кабінет Міністрів перерозподілив кошти на закупівлю експрес-тестів, перша партія тестів має з'явитися в Україні найближчим часом.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Ми хочемо розширити тестування експрес-тестами. Уряд перерозподілив в системі охорони здоров’я кошти та додатково виділив 80 млн грн для закупівлі експрес-тестів, першу партію ми очікуємо найближчим часом”, - сказав Ляшко.

Також виділено 1 млрд грн для подальшої закупівлі експрес-тестів, які будуть доставлені до сімейних лікарів, мобільних бригад, закладів охорони здоров’я, які госпіталізують хворих не тільки з COVID-19.

Експрес-тести дозволять протягом 15-30 хв. визначити чи є у людини COVID-19. Ляшко нагадав, що також Кабмін спрямував 213 млн грн для укомплектування лабораторій при лікарнях.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 листопада в Україні лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, із них за добу - 9 850.