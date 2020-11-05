В Україні розгорнуть ще 20 тисяч ліжок для COVID-хворих

У Міністерстві охорони здоров'я проводять розрахунки, щоб виділити ще 20 тисяч ліжок для лікування хворих на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Було виділено 52 тис. ліжок, це та кількість, яка може бути виділена. Зрозуміло, що окрім ліжок, ще потрібне забезпечення медичним персоналом, лікарями, середнім медичним персоналом. Ми зараз робимо розрахунки, щоб ще додати 20 тис. ліжок до цієї кількості. Зрозуміло, щоб це не вплинуло на надання іншої медичної допомоги. Але якщо подивитися на цифри збільшення кількості хворих кожного дня, то ми дуже швидко можемо заповнити цей фонд під лікування хворих на коронавірус", - зазначив Степанов.

Як повідомлялося, в Україні станом на 5 листопада лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, із них за добу - 9 850.