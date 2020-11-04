Міносвіти спростовує інформацію ЗМІ про «подвійні зимові канікули»

Міністерство освіти та науки заявляє, що поширена низкою ЗМІ інформація про нібито подвійні зимові канікули у школярів в 2020-2021 навчальному році не відповідає дійсності.

Про це йдеться на сайті МОН, передає Укрінформ.

"...Інформація в ЗМІ щодо встановлення у 2020/2021 н.р. зимових канікул в період із 28 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року та з 15 до 21 лютого 2021 року є недостовірною. МОН не надавало жодних офіційних листів-рекомендацій щодо цього питання", - заявили у відомстві.

У МОН наголосили, що освітній процес у закладах освіти організовується відповідно до Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми (програм) закладу освіти.

"Керівники закладів освіти мають право самостійно організовувати освітній процес та визначати дати канікул. А в період карантину через COVID-19 в Україні для безпеки учнів та працівників шкіл канікулярний період може бути скоригований відповідно до епідеміологічної ситуації", - зауважили у міністерстві.

МОН нагадує: традиційно навчання в Україні здійснюється в межах навчального року, що розпочинається 1 вересня, триває щонайменше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість канікул, не враховуючи літніх, не повинна перевищувати 30 днів.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що від початку навчального року на COVID-19 перехворіло понад 5 тис. учнів та понад 10,5 тис. учителів. Наразі на дистанційному навчанні перебуває 912 закладів освіти.