Рада планує посилити покарання за «фейкові» мінування

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" (№3911).

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 235 народних депутатів.

Як ідеться в пояснювальній записці, метою ухвалення цього законопроєкту є суттєве зменшення кількості завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, а також забезпечення економії матеріальних й інших ресурсів органів державної влади, які використовуються для їх перевірки та усунення негативних наслідків розповсюдження неправдивої інформації.

Так, проєктом закону пропонується встановити як додаткове покарання у вигляді конфіскації майна (або без такої) за вчинення злочину, передбаченого статтею 259 КК України. А саме - за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками

Чинна редакція КК передбачає покарання за такі діяння лише у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років і не передбачає можливості конфіскації майна.

Також пропонується передбачити, що те саме діяння, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я, або заклади освіти, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки, або вчинене повторно - карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, законопроєкт пропонує доповнити статтю 259 Кримінального кодексу приміткою, якою визначається термін "критично важливі об’єкти інфраструктури", що вживається у значенні, визначеному Законом "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", – підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними процесами та/або наданням послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан національної безпеки й оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і здоров’я людей.