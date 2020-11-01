Поліція затримала п'яного «мінувальника» мосту Патона

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який повідомив про замінування кількох об’єктів у столиці, зокрема, і мосту Патона. Правоохоронці перевірили об'єкти, вибухівки не знайшли.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Національну поліцію.

«Сьогодні вранці до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона. За вказаними адресами негайно виїжджали працівники профільних служб поліції Києва. У результаті перевірок вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановили особу чоловіка, який надав неправдиву інформацію. Ним виявився уродженець Чернігівщини, 1993 року народження. Поліцейські затримали «мінувальника». Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп'яніння, зазначили у поліції.

«Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиві повідомлення про загрозу небезпеці громадян) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до шести років позбавлення волі», - додали у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю в поліцію Києва надійшло повідомлення про замінування мосту Патона. Рух у обох напрямках було тимчасово обмежено.