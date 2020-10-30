У Кишиневі «мінували» посольство України

У Кишиневі 30 жовтня від невідомого надійшло повідомлення про замінування будівель мерії столиці та посольства України в Молдові.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

В Управлінні поліції Кишинева зазначили, що о 7:00 у службу 112 зателефонував чоловік і повідомив, що в будівлі мерії Кишинева та посольства України в Молдові закладено бомби.

На місце прибули спецпідрозділи поліції та сапери. Територію навколо будівель оточили. Транспорт перенаправляли на сусідні вулиці.

З будівлі мерії евакуювали всіх людей.

Через кілька годин стало відомо, що під час перевірки саперами не виявлено підозрілих об'єктів ні в будівлі мерії, ні в посольстві України. У поліції з обох випадків порушили кримінальні справи, а зараз намагаються встановити особу, яка телефонувала.