Ейфелеву вежу евакуювали через "замінування"

У Парижі у середу поліція провела евакуацію людей навколо Ейфелевої вежі після анонімного повідомлення про замінування.

Про це повідомляє France 24, передає Укрінформ.

«Зателефонував чоловік та, вигукуючи «Аллах Акбар», заявив, що він підірве усе навколо», - цитує джерело у поліції французьке видання.

Евакуація із вежі та навколо була проведена опівдні середи та тривала близько двох годин. У результаті перевірки жодних вибухових пристроїв виявлено не було.

Як повідомлялося, Ейфелева вежа відновила свою роботу 26 червня після послаблення карантинних обмежень, уведених у березні через пандемію коронавірусу.

Паризьку пам’ятку щороку відвідують мільйони людей.