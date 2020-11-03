Апеляційний суд залишив під вартою ексміністра Кожару

Київський апеляційний суд залишив під вартою ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, який підозрюється у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Про це інформує пресслужба суду.

Зазначається, що 3 листопада колегія суддів не задовольнила скаргу захисту експосадовця на ухвалу Шевченківського райсуду щодо продовження підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 20 листопада 2020 року включно.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 вересня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого в будинку міністра закордонних справ України в 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в с.Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора телекомпанії "Тоніс" і одного з власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.

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Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, проте згодом смерть бізнесмена кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією прокуратури Київської області, 21 лютого підозрюваний, його дружина і Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Підозрюваний взяв пістолет і завдав потерпілому удар в потилицю, після чого вистрілив йому в голову, від чого Старицький помер на місці.

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Ексміністру 25 березня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Згодом слідчі поліції Київщини повідомили про підозру в наданні завідомо неправдивих показань Марині Козерод - дружині Кожари.

Фото: Громадське