Апеляційний суд відмовився змінювати запобіжний захід Кожарі

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 14 млн 82 тисячі грн для підозрюваного в убивстві колишнього глави МЗС України Леоніда Кожари.

Таке рішення оголосив головуючий суддя колегії суддів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Колегія суддів ухвалила: ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 березня 2020 року залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника Шири в інтересах підозрюваного Кожари - залишити без задоволення», - зазначив суддя.

Повний текст ухвали буде оголошено 18 травня о 17:00.

Як повідомлялося, 27 березня Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 14 млн 82 тис. грн Леонідові Кожарі, який підозрюється в убивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Слідство вважає, що колишній міністр закордонних справ убив Старицького, а потім інсценував його самогубство.

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Водночас адвокати Кожари заявили, що його дружина Марина Козерод зізналася у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького. Про це нібито йдеться у її заяві, яку вона подала 25 березня.

21 лютого у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в с.Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора телекомпанії "Тоніс" та одного із власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, однак, згодом смерть бізнесмена кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією прокуратури Київської області, 21 лютого підозрюваний, його дружина і Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками стався конфлікт, який переріс в бійку.

Підозрюваний узяв пістолет та завдав потерпілому удару в потилицю, після чого вистрілив йому у голову, від чого Старицький помер на місці.

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Ексміністру 25 березня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Згодом слідчі поліції Київщини повідомили про підозру у наданні завідомо неправдивих свідчень Марині Козерод - дружині Кожари.