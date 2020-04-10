Дружині Кожари повідомили про підозру за неправдиві свідчення

Слідчі поліції Київщини повідомили про підозру за завідомо неправдиві свідчення Марині Козерод - дружині ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари, підозрюваного у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції України.

"Слідчі поліції Київщини повідомили про підозру дружині ексміністра закордонних справ, підозрюваного у вбивстві, за завідомо неправдиві свідчення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у поліції нагадали, що 22 лютого поліція Київщини почала кримінальне провадження за фактом смерті 56-річного чоловіка, якого знайшли із вогнепальним пораненням у будинку ексміністра.

Зазначається, що через місяць поліцейські Київщини за процесуального керівництва місцевої прокуратури затримали підозрюваного.

"Після чого до слідчих звернулась з письмовою заявою дружина підозрюваного про те, що саме вона винна у смерті їхнього гостя. Жінка ввела в оману слідство, повідомивши неправдивий механізм отримання смертельних тілесних ушкоджень загиблим для того, щоб її чоловік уникнув кримінальної відповідальності", - відмітили у відомстві.

Уточнюється, що під час обрання Кожарі запобіжного заходу у залі суду жінці роз’яснили права та обов’язки свідка та попередили про кримінальну відповідальність відповідно до вимог ст. 384 Кримінального кодексу України.

"Однак фігурантка, всупереч закону, умисно ввела в оману слідчого суддю і надала неправдиві покази. Зокрема, розповіла, що пістолет був у руках загиблого, вона підійшла до нього та намагалася відібрати зброю. Під час цієї боротьби пролунав постріл - і гість впав на підлогу. Ексміністра, за словами жінки, в цей момент не було в кімнаті", - уточнили у відомстві.

Зі свого боку, поліцейські отримали стенограму виступу жінки в суді, проаналізували її та знайшли ряд розбіжностей із матеріалами провадження і, щоб перевірити показання жінки, призначили слідчий експеримент.

"У присутності адвокатів, судово-медичного експерта та правоохоронців підозрювана відтворила події того вечора. Після детального дослідження, експерти зробили висновок, що дружині ексміністра невідомі усі обставини події, тож вона не може бути причетна до вказаного вбивства, а відтак її свідчення неправдиві", - поінформували у поліції.

10 квітня слідчі поліції Київської області повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 384 ККУ, це — введення в оману суду або іншого уповноваженого органу.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Слідство триває. Зусилля правоохоронців спрямовані на всебічне, об'єктивне та неупереджене розслідування.

Як повідомлялося, 27 березня Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 14 млн 82 тис. грн колишньому міністру закордонних справ Леоніду Кожарі, який підозрюється в убивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Слідство вважає, що колишній міністр закордонних справ убив Старицького, а потім інсценував його самогубство.

Водночас адвокати Кожари заявили, що його дружина Марина Козерод зізналася у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького. Про це нібито йдеться у її заяві, яку вона подала 25 березня.

21 лютого у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в с.Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора телекомпанії "Тоніс" та одного із власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, однак згодом смерть бізнесмена кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією прокуратури Київської області, досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого підозрюваний, його дружина і Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками стався конфлікт, який переріс в бійку.

Підозрюваний узяв пістолет та завдав потерпілому удару в потилицю, після чого здійснив постріл йому у голову, від чого той помер на місці.

Ексміністру закордонних справ 25 березня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.