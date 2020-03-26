Слідство вважає, що Кожара вбив Старицького та інсценував його самогубство

Слідство вважає, що колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара вбив бізнесмена Сергія Старицького, а потім інсценував його самогубство.

Про це заявив прокурор під час обрання йому запобіжного заходу у Шевченківському райсуді столиці у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами прокурора, 21 лютого увечері Кожара піднявся на другий поверх свого будинку у спальню, де дістав з шухляди кобуру, всередині якої був пістолет.

"Утримуючи його в руках, перемістив запобіжник у положення, яке дозволяє здійснити постріл та привів пістолет у бойову готовність. Далі він направився на кухню до Старицького. Перебуваючи у приміщенні кухні, Кожара, тримаючи у руці пістолет, умисно наніс ним Старицькому один удар в область потилиці справа. Тим самим завдав тілесних ушкоджень у вигляді забиття, яке утворилося від тупого предмета", - зачитав прокурор.

Надалі, як вважає слідство, Кожара утримуючи у руках пістолет, направив його в область правого ока Старицького та вистрілив. Унаслідок цього останній отримав наскрізне поранення голови і помер.

За словами прокурора, правоохоронці виявили пістолет у руках убитого.

Слідство вважає, що Кожара "вчинив дії на приховування злочину з метою уникнення кримінальної відповідальності та введення в оману органу досудового розслідування інсценуванням самогубства Старицького".

У розпорядженні слідства також є відеозаписи з нагрудних камер патрульних поліцейських, на яких зафіксовані підозрюваний, його дружина і потерпілий.

Як стверджує прокурор, у одному з відео, підозрюваний виголошує: "Все равно буду расстреливать, кто мне будет угрожать". А також говорить: "Я защищал свой дом".

На думку слідства, ці фрази вказують на те, що особа причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Прокурори просили суд арештувати ексміністра на 60 діб без права на внесення застави.

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Як повідомлялося, адвокати Кожари заявили, що його дружина Марина Козерод зізналася у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького. Про це нібито йдеться у її заяві, яку вона подала 25 березня.

21 лютого у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в с.Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора телекомпанії "Тоніс" та одного із власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, однак, згодом смерть бізнесмена кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією прокуратури Київської області, досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого підозрюваний, його дружина і Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками "на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин" стався конфлікт, який переріс в бійку.

Підозрюваний узяв пістолет та завдав потерпілому удару в потилицю, після чого здійснив постріл йому у голову, від чого той помер на місці.

Ексміністру закордонних справ 25 березня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Фото: Громадське