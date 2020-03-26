Суд обирає запобіжний захід Кожарі

Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання з обрання запобіжного заходу ексміністру закордонних справ Леоніду Кожарі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутній сам Кожара, його адвокати і представники обвинувачення.

Суддя у справі – Андрій Трубніков.

Присутні у залі одягнені у медичні маски.

Відводів на початку засідання ніхто не оголосив.

Також на початку засідання адвокат Кожари заявив клопотання про проведення судового засідання у закритому режимі. Кожара підтримав це клопотання.

"Суд ухвалив провести судове засідання у закритому режимі лише під час допиту свідків, обвинуваченого, який буде давати пояснення, і тих доводів, які сторона захисту забажає відкрити суду у частині тих охоронюваних (даних щодо - ред.) свого підзахисного, які вважає за необхідне, а саме - лікарську таємницю і таємницю особистого життя", - зазначив Трубніков.

Суддя уточнив, що все інше, а саме - доповідь прокурора, пояснення, які будуть надані стороною обвинувачення, і рішення суду буде у відкритому режимі, у тому числі і з трансляцією.

Кожарі проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави.

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Як повідомлялося, 21 лютого у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в с.Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора телекомпанії "Тоніс" та одного із власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, однак згодом смерть бізнесмена кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією прокуратури Київської області, досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого підозрюваний, його дружина і Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками "на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин" стався конфлікт, який переріс в бійку.

Підозрюваний узяв пістолет та завдав потерпілому удару в потилицю, після чого здійснив постріл йому у голову, від чого той помер на місці.

Ексміністру закордонних справ 25 березня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.