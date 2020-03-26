До суду надійшло клопотання про арешт Кожари

До Шевченківського райсуду Києва надійшло клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ексміністру закордонних справ Леоніда Кожари.

Про це інформує пресслужба суду.

"26 березня 2020 року на розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого управління Головного управління Нацполіції в Київській області про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Кожари Леоніда Олександровича", - йдеться у повідомленні.

У суді закликали ЗМІ утриматися від відвідування приміщення суду та повідомили, що з метою дотримання карантинних заходів та недопущення скупчення людей в залі судового засідання будуть присутні лише учасники судового процесу.

Зазначається, що суд прийняв рішення про онлайн-трансляцію судового засідання. Посилання на онлайн-трансляцію, як і час проведення трансляції, буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, 21 лютого у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в с.Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу «Інтер», гендиректора телекомпанії «Тоніс» та одного із власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, однак згодом смерть бізнесмена кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією прокуратури Київської області, досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого підозрюваний, його дружина і Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками "на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин" стався конфлікт, який переріс в бійку.

Підозрюваний узяв пістолет та завдав потерпілому удару в потилицю, після чого здійснив постріл йому у голову, від чого той помер на місці.

Ексміністру закордонних справ 25 березня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.