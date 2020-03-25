Кожару затримали за підозрою у вбивстві – Геращенко

Колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару затримали за підозрою в убивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара тільки що затриманий співробітниками поліції за підозрою в умисному вбивстві Сергія Старицького", - написав він.

За словами Геращенка, правоохоронці зараз доправляють колишнього посадовця до суду для обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в с.Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу «Інтер», гендиректора телекомпанії «Тоніс» та одного із власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.

фото: Громадське