Кожару затримали за підозрою у вбивстві – Геращенко
Укрінформ
Колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару затримали за підозрою в убивстві бізнесмена Сергія Старицького.
Про це повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара тільки що затриманий співробітниками поліції за підозрою в умисному вбивстві Сергія Старицького", - написав він.
За словами Геращенка, правоохоронці зараз доправляють колишнього посадовця до суду для обрання запобіжного заходу.
Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в с.Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу «Інтер», гендиректора телекомпанії «Тоніс» та одного із власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.
фото: Громадське