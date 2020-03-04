У будинку Кожари провели слідчий експеримент - юристи

Поліцейські провели у будинку ексглави МЗС України Леоніда Кожари і його дружини, де раніше знайшли тіло підприємця Сергія Старицького, слідчий експеримент.

Про це у Facebook повідомила юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси родини потерпілого.

"Проведено слідчий експеримент у будинку подружжя Кожарів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 4 березня на підставі ухвали слідчого судді слідчим Києво-Святошинського відділу поліції було надано дозвіл на проникнення до житла Кожари з метою проведення слідчого експерименту за участю криміналістів слідчого управління, експертів Київського НДЕКЦ та спеціалістів.

Прибувши на місце, слідчий оголосив зміст ухвали усім присутнім, повідомив перелік осіб, які братимуть участь у слідчому експерименті. "Зі сторони захисників Кожари слідчому заявлено клопотання про недопущення представників потерпілих до будинку з метою участі у слідчому експерименті, мотивуючи це тим, що в ухвалі не було вказано представників потерпілих. Слідчий же своєю чергою, дотримуючись вимог ч. 3 ст. 240 КПК України, клопотання відхилив та повідомив всім присутнім про те, що залучив представників потерпілих до участі", - уточнили юристи.

Зі слів юристів, попри рішення слідчого, один з адвокатів Кожари та представник охорони ДСО, фізично перешкоджали участі представників потерпілих.

Тож за цим фактом було подано заяви про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 397 ККУ відносно адвоката та за ч. 2 ст. 397 ККУ відносно охоронця.

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого на спецлінію 102 надійшло повідомлення про смерть чоловіка в будинку у селі Чайки Київської області.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, а потім смерть чоловіка у будинку кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією ЗМІ, трагедія сталась у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари. Загиблий Сергій Старицький - колишній керівник телеканалу "Інтер", гендиректор телекомпанії "Тоніс" та один із власників рекламного холдингу Atlantic group.