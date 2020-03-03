Убивство в будинку Кожари: поліція відклала слідчий експеримент

Слідчий експеримент у будинку ексглави МЗС Леоніда Кожари буде проведено, коли всі учасники цього експерименту будуть до нього готові.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту комунікацій МВС України Ярослав Тракало.

“Він (експеримент - ред.) буде проведений тоді, коли до його проведення будуть готові учасники цього експерименту. А один з учасників наразі у Феофанії перебуває”, - сказав Тракало.

Водночас він відмітив, що відтермінування слідчого експерименту не означає, що слідство не триває — йде збір доказів, йде робота в інших напрямках.

“Огляд місця події поліція вже проводила, ще очікуємо результати експертиз. Тобто — робота ведеться повним ходом. Є чіткий план слідчих дій, згідно з яким працюють слідчі Нацполіції”, - зазначив Тракало.

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого на спецлінію 102 надійшло повідомлення про смерть чоловіка в будинку у селі Чайки Київської області.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, а потім смерть чоловіка у будинку кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією ЗМІ, трагедія сталась у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари. Загиблий Сергій Старицький - колишній керівник телеканалу "Інтер", гендиректор телекомпанії "Тоніс" та один із власників рекламного холдингу Atlantic group.

2 березня юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси родини потерпілого, повідомила, що слідчий експеримент у будинку колишнього глави МЗС України Леоніда Кожари, де раніше знайшли тіло підприємця Сергія Старицького, не відбувся у зв'язку із відсутністю подружжя Кожар у будинку.