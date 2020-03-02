Вбивство у будинку ексглави МЗС: Рябошапка розповів про розслідування

Вбивство у будинку ексглави МЗС: Рябошапка розповів про розслідування

Ексклюзив
Укрінформ
У справі з розслідування причин загибелі чоловіка у будинку колишнього міністра закордонних справ ще нікому не оголошена підозра, адже не завершені необхідні експертизи.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

«Триває розслідування. Проводяться експертизи. Лише після завершення експертиз можна буде визначити, що там трапилося насправді», - пояснив генпрокурор.

Рябошапка уточнив, що питання про оголошення підозри, зміни процесуального статусу ймовірних причетних до смерті чоловіка осіб по цій справі також буде розглядатися після завершення необхідних експертиз.

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«Поки немає експертиз – ми не можемо це зробити», - підкреслив генпрокурор.

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого на спецлінію 102 надійшло повідомлення про смерть чоловіка у селі Чайки Київської області. Смерть чоловіка у будинку колишнього міністра закордонних справ України перекваліфіковано з самогубства на умисне вбивство.

За інформацією ЗМІ, трагедія сталась у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари. Загиблий Сергій Старицький - колишній керівник телеканалу «Інтер», гендиректор телекомпанії «Тоніс» та один із власників рекламного холдингу Atlantic group.

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