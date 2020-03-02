Вбивство у будинку ексглави МЗС: Рябошапка розповів про розслідування

У справі з розслідування причин загибелі чоловіка у будинку колишнього міністра закордонних справ ще нікому не оголошена підозра, адже не завершені необхідні експертизи.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

«Триває розслідування. Проводяться експертизи. Лише після завершення експертиз можна буде визначити, що там трапилося насправді», - пояснив генпрокурор.

Рябошапка уточнив, що питання про оголошення підозри, зміни процесуального статусу ймовірних причетних до смерті чоловіка осіб по цій справі також буде розглядатися після завершення необхідних експертиз.

«Поки немає експертиз – ми не можемо це зробити», - підкреслив генпрокурор.

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого на спецлінію 102 надійшло повідомлення про смерть чоловіка у селі Чайки Київської області. Смерть чоловіка у будинку колишнього міністра закордонних справ України перекваліфіковано з самогубства на умисне вбивство.

За інформацією ЗМІ, трагедія сталась у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари. Загиблий Сергій Старицький - колишній керівник телеканалу «Інтер», гендиректор телекомпанії «Тоніс» та один із власників рекламного холдингу Atlantic group.