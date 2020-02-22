У будинку ексглави МЗС Кожари знайшли тіло підприємця з пораненням голови - ЗМІ
Про це повідомляє поліція області.
"Повідомлення на спецлінію 102 надійшло від жительки села Чайки про те, що у будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав на гостину зі столиці", - йдеться у повідомленні.
Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце, виявила тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Загиблим виявився 56-річний житель Києва.
За попередньою версією, киянин наклав на себе руки, коли господарі будинку, чоловік з дружиною, були в інших кімнатах.
Поліція повідомляє, що на місці події як речовий доказ вилучено пістолет марки Jericho 941 PSL, набої та гільзу.
Тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з додатковою відміткою «Самогубство». Поліцейські встановлюють усі обставини трагічної події.
Водночас, за інформацією видання ZN.UA, трагедія сталася будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари, а загиблим є підприємець Сергій Старицький.
Детектор медіа повідомляє, що Старицький був колишнім керівником телеканалу «Інтер», гендиректором телекомпанії «Тоніс» та одним з власників рекламного холдингу Atlantic group. За даними з відкритих джерел, Сергій Старицький — засновник ТОВ «Спорт Медіа Проект» і ТОВ «C. I. U.» (діяльність обох компаній припинена).