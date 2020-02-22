У будинку ексглави МЗС Кожари знайшли тіло підприємця з пораненням голови - ЗМІ

У будинку в селі Чайки Київської області господарі виявили тіло свого гостя із вогнепальним пораненням голови.

Про це повідомляє поліція області.

"Повідомлення на спецлінію 102 надійшло від жительки села Чайки про те, що у будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав на гостину зі столиці", - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце, виявила тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Загиблим виявився 56-річний житель Києва.

За попередньою версією, киянин наклав на себе руки, коли господарі будинку, чоловік з дружиною, були в інших кімнатах.

Поліція повідомляє, що на місці події як речовий доказ вилучено пістолет марки Jericho 941 PSL, набої та гільзу.

Тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з додатковою відміткою «Самогубство». Поліцейські встановлюють усі обставини трагічної події.

Водночас, за інформацією видання ZN.UA, трагедія сталася будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари, а загиблим є підприємець Сергій Старицький.

Детектор медіа повідомляє, що Старицький був колишнім керівником телеканалу «Інтер», гендиректором телекомпанії «Тоніс» та одним з власників рекламного холдингу Atlantic group. За даними з відкритих джерел, Сергій Старицький — засновник ТОВ «Спорт Медіа Проект» і ТОВ «C. I. U.» (діяльність обох компаній припинена).