Вбивство у будинку ексглави МЗС: поліція розповіла подробиці

Смерть чоловіка у будинку колишнього міністра закордонних справ України перекваліфіковано з самогубства на умисне вбивство.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Перекваліфікація із самогубства на умисне вбивство відбулася за погодженням із прокуратурою. Проводяться слідчі дії", - наголосили у поліції.

За даними правоохоронців, попередньо було встановлено, що у будинку перебувало троє осіб: подружжя і їхній гість. Усі троє вживали алкогольні напої. За словами жінки, вона була в іншій кімнаті, коли гість нібито вистрілив собі в голову із пістолета господаря.

Для встановлення всіх обставин події було призначено ряд експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну.

"На цей час правоохоронці отримали дані, які дають підстави припускати, що чоловік міг не сам покінчити із життям", - заявили у поліції.

Тож за погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфіковано із самогубства на умисне вбивство - ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 21 лютого на спецлінію 102 надійшло повідомлення про нібито самогубство чоловіка у селі Чайки Київської області.

За інформацією ЗМІ, трагедія сталась у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари. Загиблий Сергій Старицький - колишній керівник телеканалу «Інтер», гендиректор телекомпанії «Тоніс» та один із власників рекламного холдингу Atlantic group.