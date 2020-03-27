Суд арештував Кожару на два місяці, застава - 14 мільйонів

Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 14 млн 82 тис грн колишньому міністру закордонних справ Леоніду Кожарі, який підозрюється в убивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Відповідне рішення оголосив суддя Андрій Трубніков, передає кореспондент Укрінформу.

"Суд ухвалив: клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного Кожари Леоніда Олександровича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 травня 2020 року. Визначити Кожарі Леоніду Олександровичу заставу у розмірі 14 млн 82 тис. 400 грн, що у достатній мірі буде гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків", - ухвалив суддя.

У випадку внесення застави, суд зобов'язав Кожару прибувати до слідчого, не відлучатися з населеного пункту, у якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, утриматися від спілкування з потерпілими, здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося, прокурори просили суд арештувати ексміністра на 60 діб без права на внесення застави.

Слідство вважає, що колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара убив бізнесмена Сергія Старицького, а потім інсценував його самогубство.

Водночас адвокати Кожари заявили, що його дружина Марина Козерод зізналася у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького. Про це нібито йдеться у її заяві, яку вона подала 25 березня.

21 лютого у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в с.Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу «Інтер», гендиректора телекомпанії «Тоніс» та одного із власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, однак згодом смерть бізнесмена кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією прокуратури Київської області, досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого підозрюваний, його дружина і Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками стався конфлікт, який переріс в бійку.

Підозрюваний узяв пістолет та завдав потерпілому удару в потилицю, після чого здійснив постріл йому у голову, від чого той помер на місці.

Ексміністру закордонних справ 25 березня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.