Донецький журналіст Асєєв - лауреат Національної премії за захист свободи слова

Донецький журналіст Асєєв - лауреат Національної премії за захист свободи слова

Укрінформ
НСЖУ оголосила ім’я лауреата Національної премії за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка за 2020 рік. Ним став Станіслав Асєєв – донецький журналіст, письменник, якого понад два з половиною роки проросійські бойовики незаконно утримували у в’язниці в Донецьку.

Як повідомляється на сайті Національної спілки журналістів України, церемонія вручення премії відбулася в НСЖУ у вівторок, 3 листопада, передає Укрінформ.

Під час церемонії нагородження Станіслав Асєєв подякував усім журналістам, які надавали підтримку під час його ув’язнення.

«Ця підтримка була визначальною, і те, що до мене була прикута така увага, зберегло мені здоров’я в тих умовах. Навіть на ту територію доходить інформація про підтримку журналістів з боку міжнародної спільноти. Пам’ятаю, коли мене привезли до слідчого, одне з обвинувачень полягало в тому, що я писав слово «ДНР» у лапках. І за це мені дали 5 років, хоча у мене вже була стаття за «шпигунство» і 10 років ув’язнення. Це зайве свідчення того, наскільки прискіпливо російські спецслужби та проросійська влада відстежують діяльність усіх журналістів, наскільки вони бояться тих, хто від них не залежить», – сказав Асєєв.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко нагадав, що з перших днів затримання Асєєва до боротьби за його звільнення підключилася спілка і міжнародні партнери. Постійно на міжнародному рівні приймалися заяви про припинення переслідування журналіста.

«Ми шукали всі форми і всі майданчики, підкреслюючи, що журналісти важливі, що їх не можна чіпати, не можна розправлятися за їхню роботу. І члени спілки журналістів провели кілька акцій солідарності – наприклад, підписували листівки і привітання Станіславу до його 30-річчя. Радий, що сьогодні маємо можливість привітати колегу особисто», – сказав Томіленко.

Як зазначається, з окупованого Донецька Станіслав Асєєв писав про ситуацію в місті для низки українських медіа, а також для проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії». Журналіста затримали у травні 2017 року, звинувативши у шпигунстві та піддавши катуванням у сумнозвісній тюрмі «Ізоляція».

Визволення колеги постійно вимагали українські журналісти та міжнародні організації. Зокрема, за зверненням НСЖУ заяви на підтримку Асєєва приймали Міжнародна та Європейська федерації журналістів, а також спілки журналістів Польщі, Литви та інших країн.

Учасником церемонії став і лауреат премії імені Ігоря Лубченка 2016 року, оглядач проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Микола Семена. Він отримав цю відзнаку, коли перебував на окупованому півострові і був за свої публікації незаконно засуджений російським судом до двох із половиною років ув’язнення із випробувальним терміном три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

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Голова НСЖУ Сергій Томіленко передав Миколі Семені відзнаку, присуджену кримськотатарським громадянським журналістам, які стали лауреатами премії у 2019 році. Микола Семена має передати нагороду родинам ув’язнених журналістів до Криму.

Як нагадали в НСЖУ, у травні 2020 р. журналісти Роман Сущенко та Станіслав Асєєв звернулися до Міжнародної та Європейської федерацій журналістів із закликом посилити зусилля, щоб звільнення кримських колег.

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Журналістська премія імені Ігоря Лубченка, який багато років очолював спілку журналістів, присуджується працівникам медіа та організаціям, що досягли успіхів і суспільного визнання у відстоюванні права на свободу слова, боротьбі за високі професійні журналістські стандарти. Лауреата оголошують щороку в день народження Ігоря Лубченка 3 листопада.

У попередні роки лауреатами премії ставали Володимир Мостовий, Олександр Бриж, Микола Семена, Валерій Макеєв, Роман Сущенко. У 2019 році премію присуджено кримськотатарським громадянським журналістам, переслідуваних російською владою за правдиве висвітлення ситуації на окупованому півострові.

Фото: НСЖУ

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