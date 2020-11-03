Донецький журналіст Асєєв - лауреат Національної премії за захист свободи слова

НСЖУ оголосила ім’я лауреата Національної премії за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка за 2020 рік. Ним став Станіслав Асєєв – донецький журналіст, письменник, якого понад два з половиною роки проросійські бойовики незаконно утримували у в’язниці в Донецьку.

Як повідомляється на сайті Національної спілки журналістів України, церемонія вручення премії відбулася в НСЖУ у вівторок, 3 листопада, передає Укрінформ.

Під час церемонії нагородження Станіслав Асєєв подякував усім журналістам, які надавали підтримку під час його ув’язнення.

«Ця підтримка була визначальною, і те, що до мене була прикута така увага, зберегло мені здоров’я в тих умовах. Навіть на ту територію доходить інформація про підтримку журналістів з боку міжнародної спільноти. Пам’ятаю, коли мене привезли до слідчого, одне з обвинувачень полягало в тому, що я писав слово «ДНР» у лапках. І за це мені дали 5 років, хоча у мене вже була стаття за «шпигунство» і 10 років ув’язнення. Це зайве свідчення того, наскільки прискіпливо російські спецслужби та проросійська влада відстежують діяльність усіх журналістів, наскільки вони бояться тих, хто від них не залежить», – сказав Асєєв.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко нагадав, що з перших днів затримання Асєєва до боротьби за його звільнення підключилася спілка і міжнародні партнери. Постійно на міжнародному рівні приймалися заяви про припинення переслідування журналіста.

«Ми шукали всі форми і всі майданчики, підкреслюючи, що журналісти важливі, що їх не можна чіпати, не можна розправлятися за їхню роботу. І члени спілки журналістів провели кілька акцій солідарності – наприклад, підписували листівки і привітання Станіславу до його 30-річчя. Радий, що сьогодні маємо можливість привітати колегу особисто», – сказав Томіленко.

Як зазначається, з окупованого Донецька Станіслав Асєєв писав про ситуацію в місті для низки українських медіа, а також для проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії». Журналіста затримали у травні 2017 року, звинувативши у шпигунстві та піддавши катуванням у сумнозвісній тюрмі «Ізоляція».

Визволення колеги постійно вимагали українські журналісти та міжнародні організації. Зокрема, за зверненням НСЖУ заяви на підтримку Асєєва приймали Міжнародна та Європейська федерації журналістів, а також спілки журналістів Польщі, Литви та інших країн.

Учасником церемонії став і лауреат премії імені Ігоря Лубченка 2016 року, оглядач проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Микола Семена. Він отримав цю відзнаку, коли перебував на окупованому півострові і був за свої публікації незаконно засуджений російським судом до двох із половиною років ув’язнення із випробувальним терміном три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко передав Миколі Семені відзнаку, присуджену кримськотатарським громадянським журналістам, які стали лауреатами премії у 2019 році. Микола Семена має передати нагороду родинам ув’язнених журналістів до Криму.

Як нагадали в НСЖУ, у травні 2020 р. журналісти Роман Сущенко та Станіслав Асєєв звернулися до Міжнародної та Європейської федерацій журналістів із закликом посилити зусилля, щоб звільнення кримських колег.

Журналістська премія імені Ігоря Лубченка, який багато років очолював спілку журналістів, присуджується працівникам медіа та організаціям, що досягли успіхів і суспільного визнання у відстоюванні права на свободу слова, боротьбі за високі професійні журналістські стандарти. Лауреата оголошують щороку в день народження Ігоря Лубченка 3 листопада.

У попередні роки лауреатами премії ставали Володимир Мостовий, Олександр Бриж, Микола Семена, Валерій Макеєв, Роман Сущенко. У 2019 році премію присуджено кримськотатарським громадянським журналістам, переслідуваних російською владою за правдиве висвітлення ситуації на окупованому півострові.

Фото: НСЖУ