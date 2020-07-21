Ексв’язень Асєєв розповів, за що його посадили у підвал "ДНР"

Український журналіст, колишній заручник «ДНР» Станіслав Асєєв отримав п'ять років ув'язнення в окупованому Донецьку тільки за те, що в своїх статтях назви цих "республік" брав у лапки.

Про це Асєєв розповів у вівторок в Укрінформі на пресконференції "НЕсвобода слова на тимчасово окупованих територіях України".

"Вся українська спільнота для них є екстремістською спільнотою. Якщо ви журналіст, то за законами так званої "ДНР", ви автоматично є екстремістом. За те, що берете участь у цій спільноті - це ще окрема стаття... Можу навести приклад, коли я написав "ДНР" в лапках - за це мені дали 5 років", - розповів Асєєв.

За його словами, під час його перебування на території "ДНР" на так звану лінгвістичну експертизу було взято сотні написаних ним статей, і "в кожному реченні було виявлено якесь порушення їх законодавства".

В цілому, повідомив Асєєв, йому інкримінували "сім кримінальних статей за їх так званим кримінальним кодексом, шість із них стосувалися моєї журналістської та публіцистичної діяльності і тільки одна стаття - це шпигунство".

Звинувачення в шпигунстві, за його словами, було причиною тих катувань, через які пройшов журналіст, описуючи події, що відбуваються в Донецьку.

"Їм було дуже важливо показати, що вони взяли не тільки журналіста, який, як вони кажуть, займався екстремістською діяльністю, а саме шпигуна, агента українських спецслужб і саме тому вони тримали мене в підвалі", - розповів Асєєв.

Журналіст підкреслив, що увага до нього української та міжнародної громадськості зберегла йому життя і допомогла вийти на свободу, на відміну від інших журналістів і блогерів, які були з ним разом в ув'язненні.

Як повідомлялося, український письменник, журналіст і блогер, автор роману «Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала» Станіслав Асєєв, який працював журналістом в окупованому Донецьку, був викрадений 11 травня 2017 року і утримувався проросійською терористичною організацією "ДНР" до 29 грудня 2019 року, коли був визволений з полону в рамках обміну «76 на 127».