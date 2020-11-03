Українські студенти були в зоні теракту у Відні – посол

В одному з шести місць у Відні, де відбувалася стрілянина у понеділок ввечері, перебували четверо українських студентів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

«В зоні теракту в одному з кафе було четверо українських студентів. З ними все добре», - написав посол.

Наразі відомо в результаті теракту загинуло четверо мирних жителів та один нападник, якого застрелила поліція одразу на місці події. Інформації щодо громадянства померлих поки немає.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок ввечері у центрі Відня в районі Внутрішнє місто (Inner City) розпочалася стрілянина.

Стрілянина розпочалася близько 20.00 (21.00 по Києву) з вулиці Зайтенштеттенгассе, де розташовано багато кафе і знаходиться синагога. Інформація про те, що саме вона була ціллю нападників, поки не також не підтверджується. Відомо, що в цей час вона була закрита. Всього було 6 різних місць, де відбувалася стрілянина.