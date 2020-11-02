Суд Мілана завтра продовжить розгляд апеляції у справі Марківа

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, українська громада в Італії проведе акцію на підтримку Марківа - збір призначено на 8.30 за місцевим часом біля будівлі суду у Мілані.

Нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.