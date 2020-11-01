За вересень в Україні зареєстрували 1 322 випадки туберкульозу - Ляшко

На сьогодні в Україні від туберкульозу лікується понад 14 тисяч людей, за вересень зареєстровано 1 322 випадки туберкульозу.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Крім ковіду, маємо й інші не менш важливі питання профілактики інфекційних хвороб національного рівня, які потрібно вирішувати. Мова про туберкульоз.

За вересень 2020 року в Україні зареєстровано 1 322 випадки туберкульозу. Всього наразі від туберкульозу лікується понад 14 тисяч людей”, - зазначив Ляшко в рамках першого в Україні Національного діалогу щодо якісних медичних і соціальних послуг з дотриманням прав пацієнтів в рамках переходу від донорського фінансування на державне..

За словами Ляшка, туберкульоз не зник і потребує уваги та системного підходу до протидії його поширення зі сторони державних інституцій та організацій громадянського суспільства.

Він зазначив, що на часі внесення змін у нормативно-правові акти для забезпечення сталого та ефективного впровадження послуг для осіб з туберкульозом. І це, перш за все, безперебійне забезпечення специфічним протитуберкульозним лікуванням, впровадження сучасних світових методів і підходів у лікуванні та, звичайно, соціальний супровід, орієнтований саме на потреби людей з туберкульозом.

Головний державний санітарний лікар наголосив, що готовий долучитись до ініціатив, які напрацьовані під час заходу, та закликав “не приймати антибіотики без призначення лікаря та не призначати антибіотики з профілактичною метою”.

Також Ляшко наголосив, що споживання антибіотиків під час боротьби з COVID-19 зросло в рази, і це дасть свій негативний внесок у зростання стійкості до протимікробних препаратів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 листопада лабораторно підтвердили 395 440 випадків COVID-19, з них за добу – 7 959.

Упродовж доби зафіксовано 110 нових летальних випадків. Одужали – 2 513 осіб.