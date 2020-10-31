За добу в Україні захворіли 317 дітей та 337 медиків
Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.
"Маємо черговий антирекорд щодо кількості підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу зафіксовано 8 752 нових випадки. Захворіли 317 дітей, 337 медичних працівників", - сказав Степанов.
1190 людей госпіталізовано. Також зафіксовано 155 летальних випадків, а одужало 3902 пацієнта.
Найбільша кількість випадків зафіксована у м. Київ, Донецькій, Харківській, Львівській та Одеській областях, зазначив міністр.
"Достатньо стрімко зростає кількість хворих щодня, кількість людей, яких госпіталізовують", - наголосив Степан і додав, що українці мають дотримуватися правил і рекомендацій МОЗ: використання масок, антисептиків та дотримання соціальної дистанції.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 8 312 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Фото: CTK Photo/Укрінформ