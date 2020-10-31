За добу в Україні захворіли 317 дітей та 337 медиків

В Україні за добу зафіксовані 8 752 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, що є новим антирекордом. Зокрема, захворіли 317 дітей та 337 медичних працівників.

Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"Маємо черговий антирекорд щодо кількості підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу зафіксовано 8 752 нових випадки. Захворіли 317 дітей, 337 медичних працівників", - сказав Степанов.

1190 людей госпіталізовано. Також зафіксовано 155 летальних випадків, а одужало 3902 пацієнта.

Найбільша кількість випадків зафіксована у м. Київ, Донецькій, Харківській, Львівській та Одеській областях, зазначив міністр.

"Достатньо стрімко зростає кількість хворих щодня, кількість людей, яких госпіталізовують", - наголосив Степан і додав, що українці мають дотримуватися правил і рекомендацій МОЗ: використання масок, антисептиків та дотримання соціальної дистанції.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 8 312 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: CTK Photo/Укрінформ