Ситуація з COVID-19 у Бельгії погіршується: за добу - понад 15 тисяч хворих

Епідемічна ситуація в Бельгії продовжує погіршуватися. Протягом минулого тижня щодня в країні реєстрували більше як 15 000 нових захворювань.

Як повідомляє Укрінформ, про це у п’ятницю з посиланням на бельгійський медичний дослідницький інститут Sciensano інформує видання «The Brussels Times».

«В період з 20 по 26 жовтня, у середньому 15 316 людей отримували нові позитивні тести на коронавірус, що складає зростання на 38 відсотків у порівнянні з попереднім тижнем. Лише у вівторок 20 жовтня кількість нових випадків сягнула 19 123», - йдеться у публікації.

Водночас з 22 по 29 жовтня до лікарень щодня поступали, в середньому, 618.4 нових пацієнтів з коронавірусом. Це склало зростання на 77 відсотків у порівнянні із попереднім тижнем, та перевищило пікове навантаження на бельгійські лікарні у квітні поточного року – тоді щодня госпіталізації щоденно підлягали, в середньому 561,7 нових пацієнтів.

Станом на сьогодні, у бельгійських лікарнях перебувають 6 187 пацієнтів з COVID-19, з них 1 057 – у відділеннях інтенсивної терапії, 557 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

З 20 по 26 жовтня рівень смертності від коронавірусу в Бельгії сягнув 79,4 на день – на 43,9 відсотки більше, ніж протягом попереднього тижня. Усього з початку епідемії від інфекції в країні загинули 11 308 людей.

Загальна кількість людей в Бельгії, які були інфіковані на COVID-19 з початку пандемії, становить 392 258 осіб.

Протягом минулих двох тижнів на кожні 100 000 населення країни припадало 1 609 інфікованих людей (+186 відсотків у порівнянні із попереднім двотижневим періодом).

З початку пандемії в Бельгії було зроблено 4,8 мільйона тестів на коронавірус. З них 67 700 тестів були зроблені лише протягом минулого тижня, при цьому кількість позитивних тестів склала 25,1 відсотка (+8,5 відсотка до даних минулого тижня) – тобто, інфікованим виявився кожен четвертий з людей, які проходили тестування.

З 21 жовтня тестування проводиться лише тим людям, що мають симптоми хвороби. Виходячи з цього, фахівці інституту Sciensano доходять висновку, що реальна кількість інфікованих в країні може значно перевищувати цифри офіційної статистики.

Сьогодні, як очікується, в Брюсселі відбудеться зустріч урядового Консультативного комітету, який оцінить поточну епідеміологічну ситуацію та може значно посилити існуючі противірусні обмеження, щоб запобігти колапсу системи охорони здоров’я Бельгії.

Як повідомлялося, за даними Worldometer на ранок 30 жовтня в світі зареєстрували 45 347 550 випадків коронавірусу. Від інфекції загинули 1 186 388 осіб, 32 995 820 - одужали.