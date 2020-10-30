КСУ призначив збори суддів на 2 листопада

Відповідне повідомлення розміщене на сайті КСУ, передає Укрінформ.

“У Конституційному Суді України в понеділок, 2 листопада об 11 годині, відбудуться збори суддів Конституційного Суду”, - йдеться у повідомленні.

Інших деталей щодо засідання у повідомленні немає. На сайті суду немає порядку денного щодо цих зборів суддів.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд провів засідання в закритому режимі, на якому визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Після цього в НАЗК заявили, що судді КСУ Ірина Завгородня та Сергій Головатий, які голосували в справі про визнання неконституційною статті про незаконне збагачення, мали конфлікт інтересів.

В НАЗК наголосили, що під час перевірки щорічних декларацій судді КСУ Володимира Мойсика встановлено ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 ККУ — використання завідомо підробленого документа.

Раніше НАЗК також склало адмінпротоколи щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суддями КСУ Володимиром Мойсиком та Ігорем Сліденком.

28 жовтня, о 19:00, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення КСУ було змушене закрити доступ до Реєстру декларацій.

29 жовтня в НАЗК заявили, що КСУ позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади, а відтак - заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.

Згодом в НАЗК заявили, що порушивши роботу Національного агентства з питань запобігання корупції, КСУ пошкодив усю систему антикорупційних органів.

29 жовтня Кабмін на позачерговому засіданні, ініційованому Президентом, ухвалив розпорядження, яке зобов’язало НАЗК забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.

29 жовтня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження чинного складу КСУ. У законопроєкті пропонується визнати що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

30 жовтня суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко, який є доповідачем у справі е-декларування, напередодні слухань у цій справі, які пройшли 8 жовтня, написав заяву про відставку у зв’язку з нібито тиском з боку Офісу Президента.