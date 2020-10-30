Ситуація з наркозлочинністю критична в усіх регіонах України - МВС

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, передає Укрінформ з посиланням на телеканал «Дім».

"Для мене ситуація з наркозлочинністю є критичною в усіх регіонах, і позитивних тенденцій не побачу дотепер, поки ми максимально не мінімізуємо її. Для цього зроблені відповідні кроки, проте казати про позитивну динаміку, на мою думку, ще передчасно", - наголосив він.

Гогілашвілі повідомив, що Національна поліція України за дорученням МВС проаналізувала стан боротьби з наркозлочинністю у період з вересня 2018 року до вересня 2019 року, у порівнянні з періодом часу з вересня 2019 року до серпня 2020 року.

Так, органи і підрозділи Нацполіції в період з вересня 2019 року до серпня 2020 року задокументували понад 31 471 факт кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків.

У порівнянні з аналогічним періодом динаміка становить +7% (з вересня 2018 року до вересня 2019 року - 29 451).

Слідчими підрозділами поліції з вересня 2019 року до серпня 2020 року за 23 557 кримінальними правопорушеннями особам повідомлено про підозру, що на 1589 більше, ніж за аналогічний період (з вересня 2018 року до вересня 2019 року - 21 968).

Крім цього, заступник глави МВС зазначив, що поліція вживає активних заходів з ліквідації економічного підґрунтя наркозлочинності.

Так, з вересня 2019 року до серпня 2020 року задокументовано 142 факти використання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів. Динаміка порівняно з аналогічним періодом - +78% (з вересня 2018 року до вересня 2019 року - 80).

Одним із пріоритетних напрямків діяльності поліції визначено протидію організованій наркозлочинності. У період з вересня 2019 року до серпня 2020 року підрозділами НПУ припинено незаконну діяльність 89 організованих злочинних груп, які діяли в сфері незаконного обігу наркотиків. Це на 13 ОЗУ більше, ніж за аналогічний період (з вересня 2018 року до вересня 2019 року - 76).

З вересня минулого року виявлено понад 9,5 тисячі тяжких та особливо тяжких кримінальних злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, що на 3,5 тис. більше, ніж за аналогічний період (з вересня 2018 року - 7063).

Також Гогілашвілі зазначив, що приділяється увага і виявленню фактів схиляння злочинцями громадян до вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. Так, за рік - до серпня 2020 року працівники поліції виявили і задокументували 44 таких факти. Динаміка порівняно з аналогічним періодом - +10%.

Задокументовано 5 фактів схиляння неповнолітніх до вживання наркотиків, за попередній період - лише 2 таких факти.

За даними правоохоронців, переважна більшість "закладчиків" для розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин використовують сайти, форуми, месенджери та інші інформаційні майданчики, створені в мережі Інтернет.

З вересня 2019 року до серпня 2020 року спостерігається збільшення втричі кількості виявлених інтернет-ресурсів з продажу наркотичних засобів і психотропних речовин, і припинення їхньої діяльності.

Викрито 1154 осередки, які поширювали наркотики в Інтернеті (з вересня 2018 року - 448).

В цілому за фактом збуту наркотичних засобів і психотропних речовин в період з вересня 2019 року до серпня 2020 року органи і підрозділи поліції задокументували 8435 кримінальних правопорушень даної категорії, що на 4695 більше, ніж за попередній період (з вересня 2018 року до вересня 2019 року - 5776).

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"Таким чином, у зазначеній сфері є позитивні тенденції. Однак, незважаючи на те, наскільки критичне ставлення я маю до проблеми наркозлочинності, щодо мого особистого задоволення станом справ у зазначеному напрямку казати ще рано", - акцентував заступник керівника МВС.

Як повідомлялося, Гогілашвілі був призначений заступником міністра внутрішніх справ України у вересні минулого року. Він координує формування і реалізацію в межах компетенції МВС державної політики з офіційного обігу наркотиків, правоохоронних заходів протидії наркоманії та наркозлочинності, реабілітації наркозалежних, соціального партнерства і взаємодії Міністерства з релігійними та конфесійними групами в Україні.