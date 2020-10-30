У Миколаєві затримали організатора міжнародного наркосиндикату

СБУ затримала організатора та активного учасника транснаціонального злочинного угруповання, яке займалося контрабандою та збутом великих партій важких наркотиків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, до складу групи входили мешканці різних регіонів України та громадяни однієї з країн ЄС. Вони займалися контрабандою кокаїну в Україну для продажу через розгалужену мережу наркодилерів. За кордон фігуранти переправляли канабіс.

«Співробітники СБУ затримали активного учасника угруповання на пункті пропуску «Ягодин» Волинської області на спробі контрабанди за кордон майже 10 кілограмів марихуани. Наркотик було приховано у спеціально обладнаній схованці позашляховика», - йдеться у повідомленні.

У Миколаєві затримали наркоділків / Фото: ssu.gov.ua

Також оперативники задокументували два факти збуту зловмисниками пів кілограма кокаїну в різних регіонах України.

Зазначається, що під час обшуків за місцем проживання організатора та інших учасників групи, а також у гаражних та складських приміщеннях у Миколаєві правоохоронці виявили 10 кілограмів канабісу та обладнання для його фасування.

Загальна вартість вилучених під час спецоперації наркотиків за цінами «чорного» ринку становить майже 4,5 мільйона гривень.

Вирішується питання щодо повідомлення підозри і обрання запобіжних заходів затриманим.

Досудове розслідування триває.