В Україні хочуть чітко визначити, коли «починається похилий вік»

Кабінет Міністрів погодив та внесе на розгляд Верховної Ради проєкт закону, яким пропонує чітко визначити вік, з якого людина може вважатися особою похилого віку.

Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб похилого віку оприлюднений на Урядовому порталі, повідомляє Укрінформ.

«Особами похилого віку вважаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, яким виповнилося 60 років. Залежно від вікової періодизації серед осіб похилого віку виокремлюють такі категорії: особи старечого віку від 75 до 90 років включно, довгожителі - особи, вік яких становить більше 90 років», - зазначено у законопроєкті.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, Міністерство соціальної політики, Мінрегіон, Уповноважений ВР з прав людини разом з науковцями, експертами та представниками громадських організацій проаналізували чинне законодавство у сфері соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку і дійшли думки, що тут необхідно врегулювати низку питань.

Так закон «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку визначає, що громадянами похилого віку є особи, які досягли пенсійного віку або ж яким до досягнення пенсійного віку залишилося не більше як півтора року.

Але Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" було внесено зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, згідно з якими набуття права на призначення пенсій залежить від трудового стажу, досягнення пенсійного віку. Це унеможливлює однакове визначення для громадян похилого віку, окрім того, граничний вік виходу на пенсію в 65 років не відповідає активному біологічному віку та стану організму людини.

На підставі досліджень, проведених Всесвітньою організацією охорони здоров'я, було прийнято нову вікову класифікацію, згідно з якою вік від 60 до 75 років вважається похилим.

У 2020 році в Україні нараховується 9 978 200 громадян старших 60 років.

Відповідно до узагальненого звіту Мінсоцполітики в територіальних центрах надання соціальних послуг перебуває 25 000 осіб, які належать до 5 групи рухової активності (ліжково хворі); в територіальних центрах надання соціальних послуг перебувають на обслуговуванні близько 1 000 осіб похилого віку з психічними розладами.