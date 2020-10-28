Позбавлення акредитації ЗМІ у Раді: Разумков доручив переглянути рішення

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков надав термінове доручення пресслужбі Апарату ВР переглянути та ухвалити виважене рішення щодо переліку ЗМІ та підстав позбавлення їх акредитації до парламенту.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала прессекретар Голови Верховної Ради Ольга Туній у Фейсбуці.

«Перебуваючи з візитом у Німеччині, ми з подивом дізналися про пропозицію пресслужби Апарату Верховної Ради щодо позбавлення деяких ЗМІ акредитації до Верховної Ради. Розуміючи важливість неупередженого та об‘єктивного висвітлення роботи Верховної Ради, Дмитро Разумков надав термінове доручення пресслужбі Апарату Верховної Ради переглянути та ухвалити виважене рішення щодо переліку ЗМІ та підстав позбавлення їх акредитації», - написала Туній.

Прессекретар спікера парламенту підкреслила, що «журналісти таких проєктів, як наприклад, «Слідство. Інфо» мають беззаперечне право доступу до першоджерел у парламенті та гарантоване право на журналістську діяльність».

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня керівник проєкту журналістських розслідувань «Слідство. Інфо» Анна Бабінець повідомила про позбавлення акредитації до ВР журналістів «Слідства. Інфо».

Керівник пресслужби Верховної Ради Ірина Кармелюк у коментарі до допису Бабінець поінформувала, що періодично пресслужба Апарату ВР, керуючись ст. 8 Закону України «Про обов’язковий примірник документів», надсилає листи до редакцій із проханням надати матеріали щодо висвітлення діяльності парламенту України. Вона запропонувала журналістам, які потрапили до списку на позбавлення акредитації, все ж надіслати свої матеріали, якщо вони є, і додала, що «ситуацію завжди можна виправити».

Голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Тетяна Циба у Фейсбуці перепросила за таку ситуацію і запевнила, що «всім, хто випадково був позбавлений акредитації, її швидко поновлять».