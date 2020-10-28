У Раді запевняють, що не позбавлятимуть акредитації справжніх журналістів

У Верховній Раді запевняють, що не будуть позбавляти акредитації справжніх журналістів.

Як передає Укрінформ, про це написала голова підкомітету з питань права громадян на інформацію комітету Верховної Ради з питань свободи слова Тетяна Циба, коментуючи інформацію про позбавлення акредитації до Верховної Ради журналістів програми журналістських розслідувань «Слідство.Інфо»

«Мені насправді дуже шкода, що під позбавлення акредитації потрапили справжні журналісти. Напевно, вони потрапили в список через дискомунікацію з пресслужбою ВР і невчасне надання інформації про те, що матеріали були. Але водночас, прошу поставитися до ситуації з розумінням. Ви самі знаєте, як багато в ВР тих, хто прикидається журналістом, але насправді не є таким. Всім справжнім акредитація буде поновлена», - написала Циба у коментарі під дописом керівниці проєкту журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» Анни Бабінець, яка повідомила про позбавлення акредитації до ВР «Слідства.Інфо».

Так, Анна Бабінець у Фейсбуці повідомила про позбавлення журналістів «Слідства.Інфо» акредитації до ВР.

«Комітет ВР зі свободи слова заборонив журналістам Слідство.Інфо відвідувати парламент. Ми отримали листа від пресслужби про те, що всіх журналістів нашої агенції позбавлено акредитації, оскільки ми не всебічно висвітлюємо роботу Верховної Ради», - написала Бабінець.

Журналістка додала, що «Слідство.Інфо» вбачає у такому рішенні ВР наступ на свободу слова та тиск на незалежні медіа з боку держорганів, буде його оскаржувати і повідомить про це всі впливові міжнародні організації.

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Водночас керівник пресслужби Верховної Ради Ірина Кармелюк у коментарі до допису Анни Бабінець поінформувала, що періодично пресслужба Апарату ВРУ, керуючись ст. 8 Закону України «Про обов’язковий примірник документів», надсилає листи до редакцій із проханням надати матеріали щодо висвітлення діяльності парламенту.

«Зі списку з 22 ЗМІ лише три відповіли і надали інформацію. Всі інші протягом місяця навіть не перепитали. Станом на 28 жовтня акредитовано 3000 журналістів, 512 видань, водночас відвідувати одночасно пресцентр можуть лише 120 з урахуванням карантинних обмежень. Думаю, що протягом року можна було б назбирати своїх публікацій і надіслати до прес-служби. Тим ЗМІ, які попали до списку на позбавлення акредитації, пропоную все ж надіслати свої матеріали, якщо вони є. Ситуацію завжди можна виправити», - написала Кармелюк.

Як повідомлялося, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 5 жовтня вніс зміни до розпорядження «Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби» від 12 березня 2020 року, передбачивши, що в період карантину у пресцентрі Верховної Ради зможуть працювати до 120 журналістів, а у ложі преси - до 30.

До внесення цих змін журналісти в період карантину також працювали в пресцентрі Верховної Ради в кулуарах третього поверху за наявності постійної картки акредитації та додаткової перепустки, виданої Апаратом Верховної Ради. При цьому не було встановлено ліміту щодо кількості осіб, які можуть перебувати в пресцентрі. Журналісти допускалися до пресцентру ВР за наявності тимчасової картки акредитації, яка видавалася в кількості: одна - для інформаційних агентств та інших видань, дві - для телеканалів. У ложу преси в сесійному залі допускали лише операторів та фотографів у кількості до 30 осіб.