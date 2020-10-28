Захист Мартиненка спростовує, що ексдепутат програв апеляцію у Швейцарії

Захист ексдепутата Миколи Мартиненка заявляє, що інформація про програш ним апеляції в Швейцарії не відповідає дійсності.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі політика.

«Дата розгляду «справи Мартиненка» в апеляційному суді Швейцарії ще навіть не призначена. Заява близьких до НАБУ Сергія Лещенка та ЦПК про, нібито, програш Миколою Мартиненком апеляції у Швейцарії є фейком та складовою інформаційної війни», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі колишнього народного депутата додали, що «Лещенко вже багато років займається інформаційним кілерством проти Мартиненка. У Швейцарії прокуратура навіть розслідувала незаконне розголошення інформації Лещенку з боку прокурора Урса Кьоллі».

У пресслужбі Мартиненка також процитували швейцарського адвоката Резу Вафадара: «в Швейцарії людина вважається невинною і незасудженою, доки не пройдені всі стадії швейцарської юридичної системи – апеляція та федеральний Верховний суд».

У ексдепутата сподіваються на позитивне для себе рішення апеляційного суду.

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Раніше Reuters повідомило, що Федеральний кримінальний суд Швейцарії залишив у силі вирок першої інстанції щодо колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка, якого засудили за відмивання грошей у великих розмірах.

Апеляція залишила у силі попередній вирок швейцарського Федерального кримінального суду від 26 червня цього року, згідно з яким Мартиненко був засуджений до 28 місяців в’язниці, з яких 16 – умовно. Колишній народний депутат також повинен заплатити штраф у розмірі 3,8 мільйонів швейцарських франків (3,5 млн. євро).

Суд також залишив у силі вирок його співучаснику Павлу Скаленку, який раніше був засуджений до 24 місяців умовно й також повинен заплатити штраф.

У вироку зазначається, що чеська компанія Skoda JS незаконно виплачувала Мартиненку на швейцарські рахунки комісію за постачання обладнання для ДП "НАЕК "Енергоатом". Потім Мартиненко переводив ці гроші на офшорну компанію у Панамі. Таким чином він відмив близько 2,9 мільйонів євро з 2009 до 2011 рр.