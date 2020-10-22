Адвокати у справі Мартиненка вчергове зірвали засідання у ВАКС

Вищий антикорупційний суд відклав розгляд справи щодо завдання збитків ДП НАЕК "Енергоатом" та ДП "Схід ГЗК" через неявку адвокатів.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

"У четвер, 22 жовтня, у Вищому антикорупційному суді було заплановано проведення судового розгляду у справі щодо завдання збитків ДП НАЕК "Енергоатом" та ДП "Схід ГЗК". Захисник одного з обвинувачених не з’явилася на судове засідання. Колегія суддів ВАКС постановила визнати причини неявки адвоката у судове засідання неповажними, оскільки дати судового розгляду заздалегідь узгоджувалися з усіма захисниками, а захисник, відповідно до ст. 47 КПК України зобов’язаний завчасно повідомити суд про неможливість прибуття на судове засідання. Розгляд справи відкладено на 23 жовтня 2020 року на 14:00", - йдеться у повідомленні.з

Раніше адвокати у цій справі уже порушували порядок судових засідань. Так, 20 жовтня колегія суддів ВАКС постановила звернутися до відповідного органу щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності одного із захисників у цій справі після того, як адвокат залишила судове засідання.

Колегія суддів тоді відклала розгляд справи на 22 жовтня.

Крім того, ВАКС пов'язує вибух у своєму дворі, який стався 1 жовтня, зі справою щодо завдання збитків державним Енергоатому та Схід ГЗК, основним фігурантом якої є ексдепутат ВР від "Народного фронту" Микола Мартиненко.

Як зазначають судді, адвокати систематично зверталися до суду з очевидно безпідставними заявами та клопотаннями, щоб перешкоджати здійсненню кримінального провадження, неодноразово порушували порядок на судовому засіданні та критикували суддів у ЗМІ. Один із адвокатів також стверджує, що судді ВАКС порушили право на захист, та вимагає їхнього притягнення до кримінальної відповідальності.

Останнім кроком, який дав суддям упевненість у тому, що такі дії адвокатів є узгодженими для втручання у діяльність ВАКС, став вибух у дворі суду. Він прогримів саме там, де паркує автомобіль головуюча у справі.

Як повідомлялося, Шевченківський райсуд Києва 22 жовтня 2018 р. розпочав розгляд справи щодо ексдепутата Мартиненка. Окрім нього, у справі проходять ще п’ятеро обвинувачених: Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило та Валерій Васильков, які є посадовцями "Нафтогазу України", "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", "СхідГЗК" та "Ядерного палива".

За даними САП, Мартиненку та Василькову інкримінується заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" при укладенні та виконанні контрактів на постачання обладнання для цього підприємства від чеської компанії Skoda JS та укладенні й виконанні контракту між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6 млн 400 тис. грн.

Окрім того, Мартиненко, Перелома, Журило, Сорокін та Богданець обвинувачуються у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у розмірі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.

2 жовтня 2019 року стало відомо, що Шевченківський райсуд Києва передав цю справу до ВАКС.